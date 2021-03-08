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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında konuşuyor.
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Abdullah Yasin Güler   | 08.03.2021
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "İstanbul Finans Merkezi'nin Kuruluşuna Dair Düzenleme Taslağı" değerlendirildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle bağlandığı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, milletvekilleri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul Finans Merkezi'nin cazibe merkezi haline gelmesi için atılması gereken adımlar ve yapılması gereken düzenlemeler detaylarıyla ele alındı.



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