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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, yarın iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Harun Kutbe  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek

Ankara

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katılacak.

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