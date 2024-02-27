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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile bir araya geldi.

Behlül Çetinkaya  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso ile görüştü

Londra

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere temasları kapsamında EBRD Başkanı Renaud-Basso ve heyetiyle Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede, EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarını ve potansiyel işbirliklerini ele aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Yeşil finansman, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektör yatırımları ile kadın ve gençlere yönelik EBRD destekleri görüşmemizin diğer öncelikli başlıkları oldu." ifadesini kullandı.

Yılmaz, EBRD'nin bugüne kadar Türkiye'deki özel ve kamu kuruluşlarına 19 milyar avrodan fazla (642 milyar lira) finansman desteği sağladığının altını çizerek, "Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra EBRD heyetine yakın dayanışmaları için bir kez daha teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.


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