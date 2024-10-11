Dolar
34.29
Euro
37.48
Altın
2,639.11
ETH/USDT
2,420.50
BTC/USDT
61,185.00
BIST 100
9,042.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Harun Kutbe  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

"Azalan cari açık, makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor" ifadesini kullanan Yılmaz, dış ticaret açığındaki iyileşmeye hizmetler dengesinin de destek vermesiyle cari işlemler dengesindeki olumlu gidişatın ağustos ayında da korunduğunu belirtti.

Yılmaz, cari işlemler dengesinin haziran ve temmuz aylarından sonra ağustos ayında da 4,32 milyar dolar fazla verdiğini, ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 11,25 milyar dolara gerilediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Makroekonomik ve finansal göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme ve hizmet gelirlerimizin artmasıyla cari açığın azalmaya devam etmesini ve 2024 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranı için OVP'de öngördüğümüz yüzde 1,7 hedefimize rahatlıkla ulaşmayı öngörüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık katkısı 6 milyar lira
Başkentte farklı suçlardan aranan 1171 kişi yakalandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet