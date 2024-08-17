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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO heyetiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclislerinin çeşitli sektör temsilcileriyle görüştü.

Buğrahan Ayhan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO heyetiyle bir araya geldi

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayı içerisinde açıklanacak 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) güncelleme hazırlıkları kapsamında, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde, ATO Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclislerinin çeşitli sektör temsilcileriyle istişare için bir araya geldiklerini belirtti.

ATO yetkililerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü yakından ilgilendiren konuları, görüş ve önerilerini aldıklarını bildiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısına kavuşmasında ve sürdürülebilir büyümenin, üretimin ve istihdamın artırılmasında reel sektörümüzle ortak hareket etmeye önem veriyoruz. Bu anlayışla, ticaret ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerimizin üretim, yatırım ve ihracatlarını artırmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı veren ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran'a, ATO yönetimine ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum."

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