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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artan kredi notumuzun daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Harun Kutbe  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artan kredi notumuzun daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmasına ilişkin, "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltmesi ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin açıklama yaptı.

Dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, Türkiye'nin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan ettikleri Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız birçok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz. Para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz. Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin arttığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız."

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