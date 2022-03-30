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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın İstanbul'da yapılacak Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na katılacak.

Abdullah Yasin Güler   | 30.03.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı'na katılacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret, sanayi, enerji, tarım ve orman, ulaştırma ve turizm sektörleriyle ilgili imza törenine katılacak. Program kapsamında Türk-Romen İş Forumu Açılış Töreni konuşmasını gerçekleştirecek olan Oktay, ardından Romanya Başbakan Yardımcısı Mihai Grindeanu onuruna resmi öğlen yemeği verecek.

İki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle ilgili imzalanacak protokollerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ortak basın toplantısında konuşacak.

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