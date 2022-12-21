Dolar
18.66
Euro
19.83
Altın
1,813.39
ETH/USDT
1,212.50
BTC/USDT
16,827.00
BIST 100
5,459.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AVM arasında imzalanacak MEB Pasaj Tanıtım Töreni'ne katılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'nde konuşuyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin tanıtım programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tarımsal üretim ve ormanların korunmasına ilişkin toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tarımsal üretim ve ormanların korunmasına ilişkin düzenleme ihtiyaçlarının belirlendiği toplantı yapıldı.

Harun Kutbe   | 21.12.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tarımsal üretim ve ormanların korunmasına ilişkin toplantı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli tarımın geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek, stratejik ve kritik tarımsal ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçları detaylı olarak değerlendirildi.

Ormanların korunması ve orman köylülerinin desteklenmesi konularının da ele alındığı toplantıda, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için gereken düzenlemelerin üzerinde duruldu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Polonya ile gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tarımsal üretim ve ormanların korunmasına ilişkin toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında tarımsal üretim ve ormanların korunmasına ilişkin toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet