Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını bugün saat 15.00'te Dolmabahçe Ofisi'nde açıklayacak.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.Erdoğan, saat 15.00'teki kabul sırasında, 2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.