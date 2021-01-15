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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını bugün saat 15.00'te Dolmabahçe Ofisi'nde açıklayacak.

Zeynep Çetinkaya   | 15.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

Erdoğan, saat 15.00'teki kabul sırasında, 2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak.

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