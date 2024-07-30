Dolar
33.09
Euro
35.88
Altın
2,389.64
ETH/USDT
3,334.40
BTC/USDT
66,524.00
BIST 100
10,799.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çorum'da coğrafi işaretli İskilip çileğinin ekim alanı 750 dekara yükseldi

Çorum'un İskilip ilçesinde 2007 yılında 5 dekar alanda deneme amacıyla başlayan çilek üretimi, 2024 yılında yaklaşık 750 dekar alana yayıldı.

Şaban Balcı  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Çorum'da coğrafi işaretli İskilip çileğinin ekim alanı 750 dekara yükseldi Fotoğraf: Şaban Balcı/AA

Çorum

İlçede tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla özellikle dağlık bölgelerdeki köylerde çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

2007 yılında yapılan denemede iyi verim alınması üzerine açılan kurslarda çilek üretimi eğitimi alan çiftçiler, arazilerinin belli bölümlerinde çilek yetiştiriciliğine başladı.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesince desteklenen çiftçiler, ürettikleri çilekleri tarlalarının yanına kurdukları tezgahlarda ve ilçe merkezinde satarak gelir elde etti.

2013 yılında organik üretime geçen çilek üreticileri, ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kurulan organik pazarlarda satmaya başladı.

İskilip Belediyesince 2023'te coğrafi işaret tescili alınan İskilip çileği, tatlı aromasıyla öne çıkıyor.

Yılda 4 kez hasat yapan İskilipli çilek üreticileri, bu yıl 2 bin ton çilek elde etmeyi hedefliyor.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, AA muhabirine, İskilip'te çilek üretiminin 750 dekara kadar yükseldiğini söyledi.

İlçede 520 ile 1650 rakımları arasında çilek yetiştirildiğini belirten Efe, "Bölgemizdeki gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması ve toprağımızın potasyum zenginliği nedeniyle çileğimizin aroması fazladır." dedi.

Efe, ilçede üretilen çileğin bir kısmının Türkiye'nin farklı illerine gönderildiğini, bir kısmını da Ziraat Odası bünyesinde kurdukları dondurarak kurutma tesisinde kurutarak ilçe ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'daki konteyner kente "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı
Peynirde gıda güvenliği için yeni düzenleme
Kahramanmaraş'taki orman yangınına şaka amaçlı patlatılan torpil neden olmuş
Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler 50 gündür eylemlerini sürdürüyor
İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Çorum'da coğrafi işaretli İskilip çileğinin ekim alanı 750 dekara yükseldi

Çorum'da coğrafi işaretli İskilip çileğinin ekim alanı 750 dekara yükseldi

Havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin antikanser özelliği belirlendi

Anadolu'daki 4 bilimsel kazı Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin başkanlığında yapılıyor

Çorum'da baraj manzaralı, 1450 rakımlı Tekke Dağı yamaç paraşütü merkezi olacak

Çorum'da baraj manzaralı, 1450 rakımlı Tekke Dağı yamaç paraşütü merkezi olacak
Yaz döneminde ishale yakalananlar hijyen ve beslenmesine dikkat etmeli

Yaz döneminde ishale yakalananlar hijyen ve beslenmesine dikkat etmeli
Çorum'da sahipsiz hayvanlar doğal yaşam alanlarına taşınacak

Çorum'da sahipsiz hayvanlar doğal yaşam alanlarına taşınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet