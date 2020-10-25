Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde yangın çıktı
logo
Ekonomi

Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak

Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Konferans kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, küresel dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

Ergin Garip   | 25.10.2020
Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak

İstanbul

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. 

27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger: Kovid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı
Kuruluş bakımı altındaki engelli öğrenciler için 'yüz yüze eğitim' talimatı
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
New York Fed: Krizlerde gelişmekte olan ülkeler de parasal genişlemeye gidebilir

Benzer haberler

Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak

Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak