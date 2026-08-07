Çin Merkez Bankasının altın rezervleri temmuzda yaklaşık 20 ton artarken aylık altın alımı Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin'in altın alımı Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı Çin Merkez Bankasının altın rezervleri temmuzda yaklaşık 20 ton artarken aylık altın alımı Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE) verilerine göre, ülkenin altın rezervleri temmuz sonunda bir önceki aya kıyasla 640 bin ons artarak 76 milyon 80 bin onsa yükseldi.

Böylelikle, Çin'in temmuzdaki altın alımı yaklaşık 19,91 tonla Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık seviyede gerçekleşti.

Çin Merkez Bankası haziranda da rezervlerine 480 bin ons, yaklaşık 15 ton altın eklemişti. Temmuzdaki artışla Çin'in toplam resmi altın rezervi yaklaşık 2 bin 366 tona çıktı.

Banka böylece üst üste 21'inci ayda da altın alımını sürdürdü.

Son yıllarda, Çin'in yanı sıra çok sayıda merkez bankası, jeopolitik belirsizlikler ve rezervlerini çeşitlendirme kapsamında altın varlıklarını artırıyor.