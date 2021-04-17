Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı kent meydan ve caddelerindeki son durum. Ankara / KIZILAY
logo
Ekonomi

Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

Zeynep Canlı   | 17.04.2021
Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı

Ankara

Yıldız, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, ilk olarak 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen söz konusu barajın yapımının 5 padişah, 59 hükümet geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen Çine Adnan Menderes Barajı'nın bu alanda "Avrupa'nın en yüksek barajı" unvanına sahip olduğunu belirten Yıldız, barajın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu aktardı.

Yıldız, 136,5 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 91 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, sulama inşaatlarının tamamlanması ile de 215 bin 840 dekar alanın sulanacağı bilgisini paylaştı.

Barajın ekonomiye katkısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti
Çin'in ilk yabancı Kovid-19 aşısını bu yaz onaylaması bekleniyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İftardan sonra aşılama devam ediyor
İtalya, Kovid-19 tedbirlerini nisan sonundan itibaren gevşetecek

Benzer haberler

Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı

Çine Adnan Menderes Barajı ekonomiye 2,2 milyar liralık katkı sağladı

Bingöl'deki baraj ve HES'ler ekonomiye yıllık 1 milyar 745 milyon lira gelir sağladı

DSİ baraj gölleriyle Türkiye'nin balık üretimine katkı sağlıyor