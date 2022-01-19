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Ekonomi

Çin petrol şirketi Sinopec, Hubey eyaletinde 105 milyar metreküp kaya gazı buldu

Çin petrol şirketi Sinopec, ülkenin orta kesimindeki Hubey eyaletinde 105 milyar metreküplük kaya gazı rezervi bulunduğunu bildirdi.

Emre Aytekin   | 19.01.2022
Çin petrol şirketi Sinopec, Hubey eyaletinde 105 milyar metreküp kaya gazı buldu

Beijing

Xinhua'nın haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, eyaletin güneybatısındaki Enşi Tucia ve Miao Özerk İli'ne bağlı Liçüen-Hongşing bölgesinde açılan keşif kuyusunun 20 gündür çalıştığını, kuyudan elde edilen günlük kaya gazı miktarının istikrarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede yapılan taramaların 105 milyar metreküp kaya gazı rezervinin varlığına işaret ettiği kaydedildi.

Şirket yetkilileri, rezervin derinde bulunması ve kayanın karmaşık tabaka yapısı ve sertliği nedeniyle rezervin tamamına ulaşılıp ulaşılamayacağını kestiremezken, bölgede daha önce açılan başka bir kuyudan 20 milyon metreküpten fazla kaya gazı elde edildiğine dikkat çekildi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, Çin'in 31,6 trilyon metreküp ile dünyanın en büyük kaya gazı rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaleti, kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Tarım Havzası ve Hubey eyaletinin de yer aldığı geniş Yangzı Nehri Deltası'nda zengin kaya gazı rezervleri bulunuyor.

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