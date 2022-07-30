Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,686.70
BTC/USDT
23,830.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem için Bebek Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor

Ardahan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilere 50 ton tohum dağıttığı ata buğdayı kavılcada yaklaşık yüzde 70 verim artışı bekleniyor.

Günay Nuh   | 30.07.2022
Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor Fotoğraf: Günay Nuh / AA

Ardahan

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak zamanla unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayının üretimi yaygınlaşıyor. Bölgenin iklim koşullarına elverişli olan ve devlet desteğiyle üretiminin artırılması hedeflenen kavılcaya çiftçiler daha fazla ilgi gösteriyor.

Geçen yıl kuraklığa rağmen dönümde yaklaşık 150 kilogram verim alınan kavılcada, bu yıl yağışların da etkisiyle daha yüksek rekolte bekleniyor.

"Kuraklık etkenlerine karşı ülkemiz açısından çok kıymetli bir cevher"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, kavılcanın yaklaşık 13 bin yıllık mazisinin olduğunu söyledi. Cineviz, şöyle konuştu:

"Özellikle olumsuz iklim koşullarına ve toprak yapısına adaptasyon yeteneği son derece yüksek bir çeşit. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde yaşanması muhtemel kuraklık etkenlerine karşı ülkemiz açısından düşünüldüğünde çok kıymetli bir cevher. Bizler bu buğdayın yaygınlaştırılması, aynı zamanda verimliliğinin artırılmasına yönelik gayretli bir çalışma içindeyiz. Çünkü kavılca buğdayı Anadolu topraklarının öz evladı."

Cineviz, bu yıl 50 ton kavılca buğdayını üretici eliyle toprakla buluşturduklarını dile getirerek, "Geldiğimiz noktada hasat beklentimiz oldukça yüksek. İklim şartlarının da olumlu olması başta üreticilerimizin yüzünü güldürdü, bizi de mutlu etti. Aynı zamanda alım garantili bir modeli de bu proje kapsamında hayata geçirmiş olduk." dedi.

"100 ton kavılcayı üreticimize vermeyi planlıyoruz"

Geçen yıl kuraklığa rağmen dönümde yaklaşık 150 kilogram verim aldıklarını, bu yıl ise yağışların da etkisiyle dönümde 200-250 kilogram verim beklendiğini söyleyen Cineviz, "Önümüzdeki yıl hem üretimi hem üreticiyi artırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda bu yıl 50 ton kavılca dağıttık. Önümüzdeki yıl 100 ton kavılcayı hibe yoluyla üreticimize vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Muammer Bulga da ilk ekimde yüksek verim almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

400 dönümlük arazisinin 40 dönümünü kavılcaya ayırdığını belirten Bulga, "Seneye nasipse bunun 2-3 hatta 4 katı kadar ekim yapmayı planlıyorum. Bunun satış garantisinin olması bizi çok mutlu etti. Bu nedenle devletimizden Allah razı olsun. Özellikle bu alanda büyük emekleri olan Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Türkiye insan ticareti ile etkin mücadele ediyor
Şırnak ve Siirt'te, 'Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu' başlatıldı

Benzer haberler

Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor

Çiftçiye tohumu dağıtılan ata buğdayında yüksek verim bekleniyor

Kuru domatesin merkezi Torbalı, ürünün yaygınlaşmasına öncülük ediyor

Elazığ'da yağışlar arpa ve buğdayda üretimi artırdı

Ardahan'da bazı yayla ve ovalar çiçeklerle kaplandı

Ardahan'da bazı yayla ve ovalar çiçeklerle kaplandı
Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesi tahminini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı fındık rekoltesi tahminini açıkladı
Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor

Tescilli Ardahan çiçek balında son yılların en yüksek verimi bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet