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Ekonomi

Çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği kartlarına tanımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün Ziraat Bankası kartlarına tanımlandığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteği kartlarına tanımlandı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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