Dolar
18.82
Euro
20.45
Altın
1,882.08
ETH/USDT
1,658.00
BTC/USDT
23,519.00
BIST 100
4,975.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 03.02.2023
Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor

Ankara

Bakanlığın ​​​​​​​Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 32 milyon 949 bin 332 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 13 milyon 860 bin 200 lira, TMO alım priminde 4 milyon 738 bin 211 lira ve sertifikalı fidan üretiminde 3 milyon 174 bin 722 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon liralık pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını" kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'da
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor

Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Suda ve sulamada verimliliği artırmak durumundayız

Türkiye'de 105 sulak alan bulunuyor

Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı

Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı
TarımCebimde uygulaması 1 ayda 100 binden fazla indirildi

TarımCebimde uygulaması 1 ayda 100 binden fazla indirildi
Tarımda kuraklıkla mücadele için "il il eylem planları" hazırlanacak

Tarımda kuraklıkla mücadele için "il il eylem planları" hazırlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet