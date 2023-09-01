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Ekonomi

Çiftçilere 56,2 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Çiftçilere 56,2 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu:

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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