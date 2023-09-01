Çiftçilere 56,2 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 56,2 milyon liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu:
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "56 milyon 189 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
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56 milyon 189 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 1, 2023
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/uFtowaCgTd