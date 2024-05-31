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Ekonomi

Çiftçilere 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Çiftçilere 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.

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