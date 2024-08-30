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Ekonomi

Çiftçilere 1,9 milyar liradan fazla tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına 1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini aktardıklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Çiftçilere 1,9 milyar liradan fazla tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 924 milyon 243 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1 milyar 671 milyon 553 bin lira, büyükbaş hayvan (düve) alımı için 122 milyon 68 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 103 milyon 312 bin lira, hububat bakliyat dane mısır için 27 milyon 309 bin lira destek ödemesi yapılacak.


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