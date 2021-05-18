Euro
10.19
Dolar
8.35
BIST 100
1,461.83
Altın
1,869.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkez binasının açılışında konuşuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. 83 üniversite rektöründen “Filistin İçin Adalet ve İnsan Hakları Çağrısı”
logo
Ekonomi

Çiçek sektörü 4,5 ayda yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat yaptı

Çiçek sektörü bu yılın ilk 4,5 ayında yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yılın sonunda geçen sene 107 milyon dolar olarak gerçekleşen dış satım rakamını aşmayı hedefliyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 18.05.2021
Çiçek sektörü 4,5 ayda yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat yaptı

Antalya

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektörün yeni tip koronavirüs salgını sürecini en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin, süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı gibi avantajlara sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, sektörde söz sahibi ülkelerin salgın sürecinde gerekli üretimi yapamamaları ya da ulaşımda yaşadıkları sıkıntı nedeniyle Türkiye'deki ihracatçıların daha fazla kitleye ulaştığını dile getirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin de etkisiyle yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Yılmaz, Anneler Günü'nde ihracatın geçen yıla göre yüzde 100 artışla 35 milyon daldan 70 milyon dala çıktığını kaydetti.

Yılmaz, rakamların yüz güldürdüğünü vurgulayarak, "Yurt dışı satışlarında rekor diyebileceğimiz bir yıl yaşıyoruz. Geçen yıl 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik, bu yıl 4,5 ayda bunun yüzde 41'ine ulaştık. Şu ana kadar sektörün ulaşabildiği en yüksek rakamlara ulaşmış durumdayız. Geçen yılki rakamın üstünde bir ihracatı gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

İsmail Yılmaz, gece gündüz çalışmalarına rağmen talebe yetişemediklerini söyledi.

Kolombiya, Ekvador ve Kenya'da eskisi kadar çiçek üretimi yapılıp satışa sunulamadığını anlatan Yılmaz, buralardaki açığı Türkiye'nin doldurduğunu bildirdi.

Kesme çiçek ihracatında en önemli pazarın Hollanda olduğunu belirten Yılmaz, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere de önemli miktarda satışlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, peyzaj, çelenk ve süsleme için kullanılan dış mekan bitkileri üretiminde ise en önemli pazarın Özbekistan olduğunu belirtti.

Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısında artış olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Genel olarak sektör, 83 ülkeye ihracat yapıyordu, bu yıl öyle tahmin ediyorum ki bunun üzerine çıkacağız. Talep gelen ilave ülkeler var. Türkiye'de üretilen çiçekleri dünyanın dört bir yanına göndereceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı olan 65 yaş ve üzerindekilerde vaka oranı yarı yarıya azaldı
Avrupa ülkeleri Kovid-19 kısıtlamalarını 'kademeli ve temkinli' gevşetiyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında 4 bin 329 can kaybıyla en yüksek günlük ölüm kaydedildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında 1 günde 431 bin 483 doz aşı yapıldı

Benzer haberler

Çiçek sektörü 4,5 ayda yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat yaptı

Çiçek sektörü 4,5 ayda yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat yaptı

Kars'ta ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor

Güneydoğu'nun ihracatı Kovid-19'a rağmen ikinci kez 1 milyar doların üstünde

Türkiye 4 ayda 88 milyon dolarlık turşu ihraç etti

Türkiye 4 ayda 88 milyon dolarlık turşu ihraç etti
Akdeniz'den yılın ilk 4 ayında yapılan hazır giyim ihracatı yüzde 29 arttı

Akdeniz'den yılın ilk 4 ayında yapılan hazır giyim ihracatı yüzde 29 arttı
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı