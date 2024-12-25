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Ekonomi

"Ceylan" ve "hızlı büyüyen" girişim sayısı 5 yılda yüzde 40'tan fazla arttı

Türkiye'de son 5 yılda "ceylan" ve "hızlı büyüyen" girişimlerin sayısı yüzde 40'tan fazla artış kaydetti.

Mertkan Oruç  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
"Ceylan" ve "hızlı büyüyen" girişim sayısı 5 yılda yüzde 40'tan fazla arttı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2023 yılına ilişkin "Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri"nden derlediği bilgiye göre, ülkede KOBİ sayısındaki artış sürüyor.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde KOBİ sınıfına girenlerin sayısı 2019 yılında 3 milyon 221 bin iken, geçen yıl 3 milyon 713 bin girişime ulaştı. Söz konusu dönemde KOBİ sayısı yaklaşık yüzde 15 arttı.

KOBİ'ler 2023 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu.

"Ceylan" ve "hızlı büyüyen" girişimlerin sayısında son 5 yılda görülen artış dikkati çekti.

Hızlı büyüyen girişim sayısı 32 bini aştı

TÜİK tarafından yapılan tanıma göre 3 yıllık periyotta istihdamı yıllık olarak ortalama yüzde 10 büyüyen işletmeler, "hızlı büyüyen girişimler" olarak kabul ediliyor.

Söz konusu girişimlerin toplam sayısı, 2019'da 22 bin 652 iken geçen yıl 32 bin 562'ye yükseldi. Böylece 5 yılda hızlı büyüyen girişim sayısı yüzde 43,75 artış gösterdi.

Girişimler büyüklük grubuna göre incelendiğinde KOBİ'lerin sayısı 20 bin 715'ten 29 bin 882'ye, büyük işletmelerin sayısı 1937'den 2 bin 680'e çıktı.

"Ceylan KOBİ" sayısı 5 binin üzerinde

İstihdam olarak 3 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 10'dan fazla büyüyen 5 yaşına kadarki işletmeler "ceylan girişimler" olarak kabul ediliyor.

Bu kategoride son yıllarda önemli artış gözlenirken 2019'da toplam 3 bin 837 olan girişim sayısı, geçen yıl itibarıyla 5 bin 493'e çıktı.

Böylece söz konusu girişim sayısında 5 yılda yüzde 43,15 büyüme kaydedildi.

Ceylan girişimler büyüklük gruplarına göre incelendiğinde ise bu dönemde KOBİ'lerin sayısı 3 bin 606'dan 5 bin 207'ye, büyük işletmelerin sayısı 231'den 286'ya ulaştı.

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