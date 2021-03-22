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Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, yarın çok geç olmadan suya sahip çıkılmasını istedi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 22.03.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Su Günü dolayısıyla Twitter hesabından, "Yaşam kaynağımız suyu boşa harcamadan kullanmalıyız. Suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmayalım. Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım." mesajını paylaştı.

Paylaşımda, su kaynaklarının kullanımı ve alınması gereken önlemlere ilişkin video da yer aldı.





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