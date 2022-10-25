Dolar
18.61
Euro
18.35
Altın
1,640.27
ETH/USDT
1,344.40
BTC/USDT
19,298.00
BIST 100
4,000.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - İstanbul Parçalı güneş tutulması gözlemleniyor - Ankara Parçalı güneş tutulması, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nden gözlemleniyor
logo
Ekonomi

Ceviz zorlu üretim sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de ceviz, yıl boyunca binbir emek harcanarak zorlu süreçlerden geçtikten sonra tezgahlardaki yerini alıyor.

Abdullah Yıldız   | 25.10.2022
Ceviz zorlu üretim sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor Fotoğraf: Abdullah Yıldız/AA

Kırşehir

İl genelinde yaklaşık 26 bin dekar alandaki ceviz ağaçlarının 20 bine yakını Kaman ilçesinde bulunuyor.

Yıllık yaklaşık 4 bin-4 bin 500 ton cevizin üretildiği Kırşehir'de tescilli cevizin yetiştirildiği Kaman'ı Mucur ve diğer ilçeler takip ediyor.

Üreticiler, ceviz ağaçlarının güz döneminde yapraklarını tamamen dökmesinin ardından yeni üretim sezonu için mesaiye başlıyor.

Ağaçların dalları arasında kalmış larvaların yok edilmesi amacıyla koruyucu olarak bakır sülfat ve sönmüş kireçten oluşan "bordo bulamacı" atıldıktan sonra gübreleme, sulama, ilaçlama ve budama yapılıyor. Ağaçlar, ilkbaharda ikinci kez "bordo bulamacı" ile mantar hastalıklarına karşı ilaçlanıyor.

Bölgede ekim ayında yapılan hasatta toplanan cevizler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra tezgahlarda satışa sunuluyor.

Bahçe sahibi Necip Dinçer, AA muhabirine, verimli hasat için yaklaşık bir yıllık sürede titiz çalışma yürüttüklerini söyledi.

İnce kabuğu ve lezzetiyle başta Kaman olmak üzere Kırşehir cevizinin Türkiye genelinde talep gördüğünü belirten Dinçer, "Ceviz üretimi sanıldığı ve anlatıldığı kadar kolay değil. Ceviz, ilgi ve iyi bakım isteyen bir ürün. Hasada kadar elimizi ceviz ağaçlarının üzerinden çekmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunları aksattığınızda sezon sonunda içi boş büyümemiş cevizlerle karşılaşırsınız. Mecburen her bir işlemi zamanında ve düzgün yapmak zorundasınız. Bu da büyük bir emek gerektiriyor." dedi.

Dinçer, üretim sürecinin kış mevsimine girerken başladığını, sulama, besleme, gübreleme ve budamaların zamanında yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yaklaşık 40 saat kurutma makinesinde kalıyor

Normal bir mevsimde ekim ayı başından itibaren hasadın başladığını anlatan Dinçer, 70 dekarda yaklaşık 1500 ağacı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hasat zamanı geldiğinde traktörümüzle silkeleyerek cevizleri ağaçtan yere döküyoruz. Çalışanlarımız ağaçların altındaki cevizleri topladıktan sonra başka bir ekip traktörle soyma makinelerinin yanına getiriyor. Cevizler kabuklarından soyulduktan sonra ıslaklığı gitsin diye bir süre dinlendiriliyor. Daha sonra cevizler kurutma makinemize götürülüyor. Yaklaşık 40 saat kurutma makinesinde kaldıktan sonra boş dolu ayırt etme makinemize götürüyoruz. Cevizin içinde çürük, boş olanları ağırlık mantığı ile hava üfleyerek ayırıyor. Bu işlemden sonra bu defa boyut ayırma makinesine alıyoruz. Burada küçük, orta ve büyük cevizleri ayırıyoruz. Bütün bu işlemlerden sonra satışa sunuyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıda yeni hedef ve uygulamalar belirlendi
Bakan Akar: (Kimyasal silah iddiası) Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, karalama yoluna gitmeye çalıştılar
MSB'den 'Her dağın zirvesi Mehmetçik' videosu
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Otomobilin skutere çarptığı kazada ölen gencin ailesi başka acılar yaşanmasın istiyor

Benzer haberler

Ceviz zorlu üretim sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor

Ceviz zorlu üretim sürecinin ardından tezgahlardaki yerini alıyor

Mersin'de 1300 yıllık anıt ağaçta yetişen zeytinler toplandı

Tescilli Karacadağ pirincinde bereketli sezon

Kestane "cambazları"nın zorlu mesaisi

Kestane "cambazları"nın zorlu mesaisi
Lezzetini toprağından alan coğrafi işaretli "Karamanlı Cevizi"nde hasat telaşı

Lezzetini toprağından alan coğrafi işaretli "Karamanlı Cevizi"nde hasat telaşı
Mikroklima iklimli İnhisar'da 5 bin ton nar rekoltesi bekleniyor

Mikroklima iklimli İnhisar'da 5 bin ton nar rekoltesi bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet