ÇAYKUR üreticilere 379 milyon lirayı aşkın destekleme ödemesi yaptı
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, 2022 yaş çay destekleme bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Rize
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay destekleme bedelleri ile ilgili çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
Geçen yıla ait yaş çay destekleme bedeli olarak 379 milyon 113 bin 32 liranın üreticilerin banka hesaplarına bugün aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Üreticilerimiz 7 Nisan Cuma günü hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.