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Ekonomi

ÇAYKUR, tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yaş çay alımını sonlandırdı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2021 alım kampanyasını 860 bin 400 ton yaş çay alarak kapattıklarını söyledi.

Muhittin Sandıkçı   | 24.10.2021
ÇAYKUR, tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yaş çay alımını sonlandırdı

Rize

Alim, AA muhabirine, 2021 yılında Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında verimli bir yaş çay tarım sezonu geçirdiğini belirtti.

Alim, 1938 yılında kurulan ÇAYKUR'un 2021 yılı itibarıyla tarihi alım gerçekleştirdiğini vurgulayarak "Bu yıl ÇAYKUR olarak birinci sürgünde yaklaşık 314 bin 500 ton, ikinci sürgünde 296 bin 500, üçüncü sürgünde 249 bin 400 ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. 2021 yılında 860 bin 400 ton yaş çay alımı yaparak kuruluşundan bugüne kadarki en yüksek çay alımını gerçekleştirerek kampanyayı tamamladık." dedi.

ÇAYKUR'un bugün itibarıyla 2021 yılı kampanyasını tamamladığını kaydeden Alim, "Bu sene üreticilerin çoğunluğu ÇAYKUR'u tercih etti. ÇAYKUR olarak yüksek kota uygulaması ile üreticilerimizin getirdiği çayları almaya gayret ettik. Üreticilerimizi sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirerek mağdur etmemeye gayret ettik. Hedefimiz yaş çay alımının yanında kuru çay satışında da beklentilerin üzerine çıkmak." ifadelerini kullandı.

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