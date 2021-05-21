Euro
10.22
Dolar
8.38
BIST 100
1,456.41
Altın
1,877.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küresel Sağlık Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj yayınlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'te Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yerli aşı çalışmalarıyla ilgili ortak basın açıklamasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küresel Sağlık Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj yayınlanıyor.
logo
Ekonomi

ÇAYKUR günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, yaş çay alımında dün kurumun günlük alım kapasitesi olan 9 bin tonun üzerine çıkıldığını bildirdi.

Muhittin Sandıkçı   | 21.05.2021
ÇAYKUR günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alım kampanyasının 17 Mayıs'ta başladığı, bugün itibarıyla toplam 23 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi.

Kurumun günlük yaş çay alım kapasitesinin 9 bin ton olduğuna işaret edilen açıklamada, dün 9 bin 980 tonla kapasitenin üzerine çıkıldığı ifade edildi.

Kampanyanın ilk gününde dönüm başına alınan çay miktarının 100 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, bu miktarın bölge bölge 50, 30 ve 20 kilogram şeklinde devam ettiği bildirildi.

Üreticilerden, acele etmeden günlük satabilecekleri kadar çay toplamaları istenilen açıklamada, çayı toplayıp bekletmenin kaliteyi bozduğu, çayın bekleyeceği en iyi yerin bahçe olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 590 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Benzer haberler

ÇAYKUR günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

ÇAYKUR günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Avcı, Akşener’in Rize ziyaretini değerlendirdi

Rize'de 15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi

Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek

Rize'de sivil toplum kuruluşlarından İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor

Tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Ayder Yaylası en sakin günlerini yaşıyor
Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek