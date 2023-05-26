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Ekonomi

ÇAYKUR birinci sürgünde 48 bin 500 ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR) birinci sürgün yaş çay alımlarına devam ediliyor.

Fikret Delal  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
ÇAYKUR birinci sürgünde 48 bin 500 ton yaş çay aldı

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının 10 Mayıs'ta başladığı belirtildi.

Kampanyanın sağlıklı ve huzurlu şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Hava şartları nedeniyle birçok bölgemizde yaş çay hasadı başlamamıştır. Hava şartlarından dolayı bir miktar gecikme olsa da bugüne kadar 48 bin 500 ton yaş çay alımı gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaş çay alımına, bugüne kadar olduğu gibi kontenjansız devam edildiği de aktarıldı.

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