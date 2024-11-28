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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da VII. Din Şurası Sonuç Bildirgesi'nin açıklanacağı toplantıda konuşuyor.
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Ekonomi

Çayırhan Termik Santrali ihalesinde son teklif verme tarihi 4 Mart 2025'e uzatıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda gündeme getirilen hususlar dikkate alınarak, Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirme ihalesinde son teklif verme tarihinin 4 Mart 2025'e uzatıldığını duyurdu.

Hülya Ömür Uylaş  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Çayırhan Termik Santrali ihalesinde son teklif verme tarihi 4 Mart 2025'e uzatıldı

Ankara

ÖİB'den yapılan açıklamada, Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı, ihalede son teklif verme tarihinin 4 Aralık olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütülmesine azami özeni gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak, ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi, çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 4 Mart 2025 Salı günü saat 18.00'e kadar uzatıldı."

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