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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde "Gayrimenkul Sektör Seminerleri" programında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu’da halka hitap ediyor.
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Ekonomi

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal girdi kullanımını azaltmış, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ekonomi Reformları) İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz." dedi.

12.03.2021
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal girdi kullanımını azaltmış, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Ekonomi Reformları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reformlarına ilişkin, şunları söyledi:

"Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz." 

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisine mutlaka ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.

Dirayetli yönetimimizle 2009 küresel krizi gibi 2013 sonrasındaki pek çok siyasi, sosyal, ekonomik, bütün bu sarsıntıları başarıyla göğüslemeyi ve ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başardık.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız."

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