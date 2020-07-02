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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı alanında incelemelerde bulunuyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
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Ekonomi

CANLI- Bakan Pekcan: Haziranda ihracatımız mayısa göre yüzde 35 yükseldi

Ticaret Bakanı Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.

02.07.2020
CANLI- Bakan Pekcan: Haziranda ihracatımız mayısa göre yüzde 35 yükseldi Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor.

Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.

Bakan Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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