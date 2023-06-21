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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Teklifte en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Teklifte en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

TBMM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine Işıkhan, konu üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti.

Torba yasa teklifinde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Işıkhan, "Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasada her tarafı, paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının torba yasa teklifinde yer alacağını aktaran Işıkhan, teklifin Meclis'ten kısa sürede geçmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, temmuz ayında inşallah." diye konuştu.

Teklifte 500 lira asgari ücret desteğinin de yer alacağını belirten Işıkhan, Bakanlık bürokratlarının konu üzerinde çalıştığını vurguladı.

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