'Çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olması çok olumlu'

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, net asgari ücrette yüzde 26’lık artışla çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olmasının çok olumlu olduğunu bildirdi.

Avdagiç, yaptığı yazlı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün aldığı kararla asgari ücretin 2019 yılında net 2 bin 20 lira olarak belirlediğini hatırlatarak, yeni ücretin çalışanlar ve işverenler için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019’da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği yönündeki açıklamasının da çok önemli bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, "Asgari ücret prim desteği devreye alınırken, 100 lira olan destek tutarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve bu teşvikin tüm çalışanlara uygulanması çok yararlı olacaktır." ifadesini kullandı.

Net asgari ücrette yüzde 26’lık artışla çalışanın kazancının enflasyon karşısında korunacak olmasının çok olumlu olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bununla birlikte KOBİ’lerin içinde bulunduğumuz ekonomik durumda korunması, reel sektörün çarklarının hızlanarak dönmesi de hayatidir. Hem emekçi mağdur edilmemeli hem de işveren, işçi ile ücret arasında bırakılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ücretlerle ilgili 3 öneri

Şekib Avdagiç, ücretlerle ilgili üç öneride bulunurken, "İstihdam noktasında işverene her zaman hassasiyetle yaklaşan hükumetimizin, bu kritik süreçte de işvereni destekleyeceğinden şüphemiz yok. 2016, 2017 ve 2018 yılı eylül ayına kadar uygulanan 100 TL tutarındaki asgari ücret SGK prim desteği 2019’da devreye alınırken, bu desteğin ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesi önemli bir güç verecektir. Diğer yandan hem kayıt dışılığın artmaması hem istihdamın daralmaması hem de rekabet gücümüzü koruyabilmek için asgari ücrette uygulanan bu teşvikin sadece asgari ücretliye değil, tüm çalışanlara uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gelir vergisi dilimleri güncellenmeli"

İTO Başkanı Avdagiç, ücretten alınan gelir vergisi dilimlerinin asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenmesinin de önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü brüt ücretteki artışın net gelir üzerindeki yansımasını ve piyasaya gerçek katkısını ancak bu şekilde görebiliriz. Bu noktada ücretlilere yönelik gelir vergisi dilimleri, sadece asgari ücretlilere yönelik değil, tüm gelir gruplarını kapsayacak şekilde ele alınmalı. Üçüncü önerimiz de şöyle; sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırı halihazırda brüt asgari ücretin 7,5 katıdır. Dolayısıyla asgari ücrette yapılan artış, aynı zamanda işverene tavan ücrette de ilave prim maliyeti demektir. Son açıklanan asgari ücreti dikkate aldığımızda tavan ücrette yüzde 26 civarı bir artış mevcut. Yani enflasyonun 5 puan üzerinde bir rakam. Bu tavan tutarının yıllık enflasyon oranı ölçüsünde artırılması çok yararlı olacaktır."

Muhabir: Abdulselam Durdak