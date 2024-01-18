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Ekonomi

Büyük İstanbul Otogarı'ndan geçen yıl yaklaşık 16 milyon kişi yolculuk yaptı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, bereketli bir sene geçirdiklerini belirterek, "Geçen yıl Büyük İstanbul Otogarı'ndan toplamda 440 bin 232 otobüs seferi yapıldı, otogarı yaklaşık 16 milyon yolcu kullandı." dedi.

Hikmet Faruk Başer  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Büyük İstanbul Otogarı'ndan geçen yıl yaklaşık 16 milyon kişi yolculuk yaptı

İstanbul

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda günlük 1700 ila 1800 otobüs seferi düzenlendiğini anlattı.

Salgının azalmasıyla sefer sayılarının artmaya başladığını, 1200 ile 1300'e kadar günlük sefer sayısına ulaştıklarını aktaran Özcan, yaz aylarında ise bunun 1500'lere ulaştığını dile getirdi.

Özcan, Büyük İstanbul Otogarı'nda geçen yılki doluluktan memnun kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Otobüsler dolu olarak sefere çıktı, 2023 bereketli bir yıldı. Geçen yıl Büyük İstanbul Otogarı'ndan toplamda 440 bin 232 otobüs seferi yapıldı. Aylık ortalama ise 36 bin 686 otobüs oldu. 2023'te İstanbul'da otogarı yaklaşık 16 milyon yolcu kullandı. Geçen sene bayramda ve sömestir tatilinde seferlerimiz çok iyiydi. Otobüslerde doluluk oranı gidiş gelişlerde çok iyiydi, doluydu. 2023'te otobüs fiyatlarımız da oldukça güzeldi. Bu durum sektörümüzün geçen yılı iyi geçirmesini sağladı."


Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/AA

"Yeni yılda otobüs bilet fiyatlarına zam yapılması lazım"

Birol Özcan, otobüs bilet fiyatlarının artan maliyetlerden dolayı yükselmesi gerektiğini dile getirerek, ancak yolculuğun fiyat maliyetini aşağıya çekip ucuza bilet satmak istediklerini ifade etti.

Gün ortasında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden belli saatlerde otobüslere geçiş izni verilmesi talebinde bulunan Özcan, "Trafiğin olmadığı saatlerde bize geçiş hakkı versinler. Maliyeti kurtardığımız zaman bilet fiyatlarını aşağı çekmiş oluruz. Zam yapmak istemiyoruz. Çünkü yolcumuz azalıyor, zarar ediyoruz. Ama yeni yılda otobüs bilet fiyatlarına muhakkak bir zam yapılması lazım, kurtarmaz yoksa." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin ve özel işletmelerin otogar çıkış ücretlerine zam yapıldığının altını çizen Özcan, kiralara zam geleceğini, bu durumun sektörü etkilediğini vurguladı.

TOFED Başkanı Birol Özcan, belediyelerden, cenaze taşımacılığı işini otobüs sektörüne devretmesini talep ederek, şunları aktardı:

"Belediyeler kendi ilçesinde, kendi şehrinde çalışan kiralık otobüsleri gönderiyorlar şehirler arasına. Onu gönderdiği zaman o mazot parasını, köprü parasını, otoban parasını ödüyorlar. Belediyeler cenaze hizmetini yaptığı zaman, bizden otobüs kiralasınlar. Biz bu işi iskontolu yapalım, cenazeleri biz gönderelim. Bunu seve seve yaparız. Bazı belediyeler cenaze için büyük otobüs değil küçük minibüs yolluyor. Küçük minibüs büyük yola gider mi? Hem tek şoför gidiyor, bir gün kalıyor ya da kalmıyor geri geliyor."

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