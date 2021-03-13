Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı: Reform paketindeki düzenlemeler ekonomide güven ve yatırım ortamını sağlayacaktır
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Makroekonomik istikrar ve yapısal politikaları içeren reform paketindeki düzenlemeler ekonomide güven ve yatırım ortamını sağlayacaktır." dedi.
Bursa
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, reform paketindeki düzenlemelerin ekonomide güven ve yatırım ortamını sağlayacağını belirtti.
Matlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ekonomide yeni yol haritasını çizen düzenlemelerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temeline dayandığını vurguladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçen iş dünyası ile kapsamlı istişareler sonucu hazırlanan reform paketinde yer alan tedbirlerin, reel sektörün beklediği güven ortamı için önemli olduğunu belirten Matlı, şöyle devam etti:
"Makroekonomik istikrar ve yapısal politikaları içeren reform paketindeki düzenlemeler ekonomide güven ve yatırım ortamını sağlayacaktır. Somut ve çözüm odaklı hazırlanan yeni reform paketindeki düzenlemelerin hızla hayata geçirilip kararlı bir şekilde uygulanması, ekonomimizin kapsamlı ve sürdürülebilir büyümesine katkı koyacağı gibi salgın sonrası ortaya çıkacak yeni dönemde ülkemizin gücünü artıracaktır. Reform paketinde sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi, dijitalleşme, bilişim ve yazılım, genç ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler ile ihracatı tabana yayarak, KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak düzenlemelerin yer alması da çok değerli."
Matlı, ekonomik reform paketinde salgınla stratejik önemi tüm ülkeler için daha net anlaşılan tarım sektörüne ilişkin düzenlemelere yer verilmesinin de memnuniyet verici olduğunu anlattı.
Gıda enflasyonunu düşürmek için özellikle israfın azaltılması gerektiğine değinen Matlı, şunları kaydetti:
"Maalesef ülkemizde tarladan sofraya kadar olan süreçlerde, yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Yaşanan bu kayıpların tüketicimize yansıması ise gıda enflasyonunun artmasına yol açıyor. Reform paketinde yer alan dijital tarım pazarı ve gıda bankacılığının yaygınlaştırılması, sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirlerin desteklenmesi, sözleşmeli tarım modelinin ülke geneline yayılması gibi birtakım düzenlemelerin, israfı azaltma ve gıda enflasyonunu kontrol altına alarak suni fiyat artışlarının önüne geçmesi noktasında oldukça önemli olduğunu düşünüyor, açıklanan ekonomik reform paketinin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.