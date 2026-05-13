Bunge ile Türkiye'deki uzun soluklu distribütörü ve stratejik iş ortağı ŞMS Kopuz, gıda sektörü için hazırladığı yeni nesil özel yağ portföyünü tanıttı.

Bunge ve ŞMS Kopuz özel yağ portföyüyle gıda pazarındaki gücünü pekiştiriyor Bunge ile Türkiye'deki uzun soluklu distribütörü ve stratejik iş ortağı ŞMS Kopuz, gıda sektörü için hazırladığı yeni nesil özel yağ portföyünü tanıttı.

İstanbul'da düzenlenen etkinliğe, Bunge Bölgesel Ticari Lideri Mesut Balık, ŞMS Kopuz İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kopuz, ŞMS Kopuz Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Bunge Asya Gıda Çözümleri Genel Ticari Lideri Katherine Huang, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Organizasyonda CBT Gold, Prestine serisi, FlexiBetter fırıncılık çözümleri ve "shea bazlı" özel yağ alternatiflerini tanıtan Bunge, Türkiye pazarına yönelik yatırım ve büyüme odağını yeni nesil portföyüyle güçlendirmeye devam ediyor. Söz konusu ürünler, Türkiye'de giderek büyüyen yüksek performanslı, sürdürülebilir ve verimli gıda üretim çözümleri ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor.

FlexiBetter, kruvasan, milföy ve kurabiye gibi katmanlı hamur uygulamaları için geliştirilen bir çözüm olarak öne çıkıyor. Süt yağına yenilikçi bir alternatif olarak geliştirilen ürün, zorlu üretim koşullarında katmanlama ve istikrarlı bir işleme süreci sunarak üreticilere operasyonel kolaylık sağlıyor.

Şekerleme dünyasına yönelik sunulan çözümler arasında yer alan CBT Gold ise gerçek çikolata tadını kokolin üretim pratikliğiyle buluşturuyor. Kakao yağına benzer erime eğrisi sayesinde ağızda hızlıca eriyen ve hoş bir tat salınımı yapan bu özel yağ, temperleme gerektirmeyen yapısıyla üretim süreçlerini ciddi oranda hızlandırıyor.

Prestine serisi de premium dolgu yağları kategorisinde dikkati çekiyor. Sıcak iklim koşullarında yüksek çiçeklenme direnci gösteren seri, pralinden gofrete, fındık bazlı dolgulardan havalandırılmış ürünlere kadar geniş bir yelpazede pürüzsüz dokunun ve lezzetin korunmasını sağlıyor.

"Türkiye atıştırmalık ürün ihracatında dünyada ilk 5'te"

ŞMS Kopuz Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, içinde bulundukları atıştırmalık ürünler sektörünün dünyanın en stratejik 6 sektörü arasında yer aldığını söyledi.

Kopuz, tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle dünyada trendlerin atıştırmalık ürünlere kayarak sektörü çok geliştirdiğini ve sektörün tüm dünyada hızla büyüdüğünü dile getirdi.

Bu alanda Türkiye'nin 3,4 milyar dolarlık ihracatla dünyanın ilk 5 üreticisi arasında yer aldığına dikkati çeken Kopuz, bu rakamın şekerli mamul sektörü için gurur verici olduğunu ifade etti.

Kopuz, ŞMS Kopuz'un gerçekleştirdiği çalışmalarla gıda sektöründe 200 yıllık bilgi birikimine sahip Bunge'ın inovasyonlarını Türkiye'deki sanayiciye entegre ettiğini, bu sayede Türk gıda sektörünün ihracatta rekabetçiliğini artırdıklarını vurguladı.

Tanıtımını yaptıkları ürünlere değinen Kopuz, şunları kaydetti:

"Özel bitkisel tereyağı diye bir kavram var. Bu, aslında vegan tüketiminde de çok önemli ve bu ürünün trans yağı sıfır. Bu çerçevede, pastanelerde ve zincir markalarda yediğimiz ürünlere bir farkındalık getirildi. Shea bitkisiyle sürülebilir krema pazarında, dondurma sektöründe rekabet gücünü artırıyoruz. Shea, kakao yağının alternatifi bir bitki ve lezzetinin kakao yağından hiçbir farkı yok. Bu özelliğiyle çikolatanın gelişimine, rekabetine katkı sağlıyor. Bunge, dünyanın bu alanda inovasyon merkezi. Türkiye'deki yapılanmamız sayesinde hem ürünleri vatandaşlarımıza daha uygun fiyatla ulaştırmada bir köprü vazifesi görüyoruz, hem de ihracatta sektörümüze dünya pazarlarında ivme kazandırıyoruz. Hedefimiz, 2030'lu yıllarda 3,4 milyar dolarlık ihracat rakamını 10 milyar dolarlara taşımak. Bu azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

"Müşterilere kolaylık sağlayacak"

ŞMS Kopuz İcra Kurulu Üyesi ve CEO'su Burak Kopuz da gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dünyada gıda alanında yer alan global çözümleri Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu çözümleri, inovatif yaklaşımlarla rekabet avantajı sağlayacak biçimde sanayiciye sunmayı amaçladıklarını kaydeden Burak Kopuz, doğru ürün, konumlandırma ve teknik destekle bunu sağladıklarını belirtti.

Burak Kopuz, lansmanını gerçekleştirdikleri yeni ürünlerin müşterilerinin reçetelerinde kolaylık, performans artıları ve rekabet gücü sağlayacağına değinerek, "Bunun gibi ürün ve çözümler, ŞMS Kopuz'un vizyonunda her zaman bulunacak. Bu vizyonu gelecek dönemde de göstermeyi hedefliyoruz." dedi.