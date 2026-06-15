Bundesbank, Orta Doğu'ya barış gelse de enflasyona karşı ihtiyatlı hareket edecek Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel, Orta Doğu'daki gerilimin azalması durumunda dahi Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyon riskine karşı ihtiyatlı duruşunu sürdüreceğini bildirdi.

Frankfurt Avro Finans Zirvesi'nin açılışında konuşan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu'daki krizin ekonomik boyutuna dikkati çekti.

Orta Doğu savaşının ekonomik yansımalarının çok daha ciddi olduğunu hatırlatan Nagel, "Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması, küresel enerji ticareti açısından hayati bir damarı aylardır büyük ölçüde kesmiş ve tüm dünya ekonomisini etkileyen sonuçlar doğurmuştur. Başta ham petrol olmak üzere enerji fiyatları aniden fırlamış ve bu durum genel enflasyon oranlarına yansımıştır." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında sağlanan barış mutabakatı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması yönündeki olumlu gelişmelere değinen Nagel, küresel enerji arzındaki toparlanmanın zaman alacağını vurguladı.

Nagel, "Hürmüz Boğazı yakın zamanda yeniden tamamen gemi trafiğine açılsa bile petrol arzının normale dönmesi aylar alacaktır." uyarısında bulundu.

"Enflasyon baskısı sürebilir"

Bölgedeki bazı üretim tesislerinin hasar gördüğünü veya devre dışı kaldığını, mevcut rezervlerin ise azaldığını belirten Nagel, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik mali destek tedbirlerinin sona ermesiyle fiyat baskılarının daha da artabileceğine dikkati çekti.

Mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 3,2'ye ulaşan enflasyona işaret eden Bundesbank Başkanı, "Para politikasını, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefimizde istikrara kavuşmasını sağlayacak şekilde yönlendirmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Nagel, ECB Yönetim Konseyi'nin temmuz ayındaki faiz toplantısı için tüm seçenekleri masada tuttuğunu da belirtti.

ECB, 11 Haziran'da mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,0'den yüzde 2,25'e yükseltmişti. Böylece ECB, petrol fiyatlarındaki sert yükselişe para politikasını sıkılaştırarak tepki veren ilk büyük merkez bankası olmuştu.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3'ün üzerine çıkması ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'lik hedefi belirgin şekilde aşması bu kararda etkili oldu.