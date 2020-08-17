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Ekonomi

Bundesbank: Alman ekonomisi yaz aylarında hızlı büyüme yolunda

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki benzeri görülmemiş daralmanın ardından yaz aylarında hızlı ve kapsamlı bir toparlanma içinde olduğunu belirtti.

Bahattin Gönültaş   | 17.08.2020
Bundesbank: Alman ekonomisi yaz aylarında hızlı büyüme yolunda

Berlin

Bankanın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporunda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaların mayısta hafifletilmesinden sonra Alman ekonomisinde toparlanmanın başladığı vurgulandı.

Raporda, "Makroekonomik performansta nisan ayında kaydedilen düşük seviyeden sonra başlayan net ve geniş tabanlı toparlanma devam edecek. Alman ekonomisi 2020'nin yaz aylarında çok güçlü bir şekilde büyüyebilecek." denildi.

Almanya'da hükümetin ekonomik büyümeyi teşvik için aldığı önlemlerin ekonomiye ilave destek sağladığına işaret edilen raporda, Alman ekonomisinin bir süre daha Kovid-19 krizi öncesi seviyenin önemli ölçüde altında kalacağı belirtildi.

Kovid-19 salgınının küresel olarak kontrol altına alınmadığı ve bunun Alman sanayi üretimi ve ihracatını etkileyeceği vurgulanan raporda, "Bu, Alman sanayi ürünlerine yönelik talebin kapsamlı bir şekilde toparlanmasının önüne geçebilir. Kovid-19 salgınında aşı gibi etkili bir tıbbi çözüm bulunana kadar Almanya'da iç piyasaya yönelik bazı sektörlerde ekonomik faaliyetler sınırlı kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da hükümet, Kovid-19 salgınının ülke ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyona sürükleyeceğini belirtirken, ihracatın düşmesi ve salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin iç tüketim üzerindeki etkisiyle GSYH'nin bu yıl yüzde 6,3 azalmasını bekliyor.

Ülkede GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 10,1 daralmıştı.

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