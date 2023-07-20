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Ekonomi

Bu yılın ilk yarısında dünyadaki doğal afetler 194 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı

Dünyada bu yılın ilk yarısındaki doğal afetlerden kaynaklı ekonomik kayıplar 194 milyar doları bulurken, bunun 91 milyar dolarını şubatta Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremler oluşturdu.

Nuran Erkul Kaya  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Bu yılın ilk yarısında dünyadaki doğal afetler 194 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı

Londra

Merkezi Londra'da bulunan sigorta ve risk yönetim şirketi Aon, bu yılın ilk yarısında dünyadaki doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıplara ilişkin öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, ocak-haziran dönemindeki küresel doğal afetlerin yol açtığı ekonomik kayıplar 194 milyar dolar oldu. Bu rakam, 21. yüzyılda, her yılın ilk yarısını kapsayan ekonomik kayıplara ilişkin ortalama 128 milyar doların oldukça üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl ise dünyadaki doğal afetler, 6 aylık dönemde 143 milyar dolar ekonomik kayıp yaratmıştı.

Bu yılın ilk yarısındaki ekonomik kayıplar, tüm zamanların en yüksek beşinci ve 2011'den beri görülen en yüksek ekonomik kayıp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu maliyet, şimdiden küresel çapta yıllık toplam ortalama maliyetin yüzde 60'ına karşılık geldi.

Bu dönemde dünyada doğal afetlerin yol açtığı ve sigortadan karşılanan ekonomik kayıplar ise 53 milyar dolarla yıllık ortalamanın yüzde 46 üzerinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi

Dünyada bu yılın ilk yarısındaki doğal afetler kaynaklı ekonomik kaybın 91 milyar dolarını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'de ve depremlerden etkilenen Suriye'de yarattığı kayıplar oluşturdu.

Aon'un verilerine göre, söz konusu kayıpların 5,6 milyar doları sigortadan karşılandı.

Türkiye ve Suriye'deki depremlerin de dahil olduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki doğal afetlerin yol açtığı ekonomik maliyetler toplamda bu dönemde 111 milyar olurken, bu miktar 1990'lardaki ortalama 71 milyar dolarlık kayıpları aştı.

ABD'deki fırtınalar 35 milyar dolar kayba neden oldu

Bu yılın 6 aylık döneminde ABD'de yaşanan şiddetli fırtınalar, sigortadan karşılanan toplam kayıpların 35 milyar dolarını oluşturdu.

ABD'de bu dönemde şiddetli fırtına en az 13 ayrı olayda ve her biri milyar doların üzerinde olmak üzere ekonomik kayba yol açtı.

Kuraklık kaynaklı kayıplar yüksek seviyede

Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ı etkileyen kuraklık 9,9 milyar dolar ve İtalya'daki Emilia-Romagna sel felaketi 9,7 milyar dolarla en yüksek kayıplı ilk 3 doğal afet arasında yer aldı.

İspanya'da etkili olan kuraklık ise bu yılın ilk yarısında 5,6 dolar ekonomik kayba neden oldu.

Ayrıca, Yeni Zelanda'daki yılın ilk yarısında görülen siklon ve sel olayları, Kanada'daki orman yangınları ve hala devam eden aşırı sıcak hava dalgaları da yüksek ekonomik kayba yol açan büyük doğal afetler olarak öne çıktı.

Aon Afet Gözlem Başkanı Michal Lörinc, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın her bölgesinde toplumların afet riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen bu yılın ilk yarısındaki kayıpların sadece yüzde 27'sinin sigortalandığını belirterek, "Bu büyük olaylar, dayanıklılığı artırmanın ve riskleri azaltmanın önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.

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