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Ekonomi

Bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 04.02.2023
Bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız - AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023'ün ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bakanlığın Twitter hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programıyla finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlandığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu başarıların devamı için finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalınmıştır. Finansal İstikrar Komitesi, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edecektir."

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