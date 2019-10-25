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Ekonomi

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,83 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti.

Bahar Kara   | 25.10.2019
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,83 ve külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,90 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,40, avro/TL yüzde 0,79 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 101.238,80, en düşük 97.131,93 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,83 artışla 100.215,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,90 artışla 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92 değer kazanımıyla 1.863,00 lira oldu. Geçen hafta 451,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 455,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 değer kaybederek 5,7660 liraya, avro da yüzde 0,79 azalarak 6,4000 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,94 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile hisse senedi fonları oldu.

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