Euro
6.91
Dolar
6.10
BIST 100
109,600.50
Altın
1,664.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya'da ve Mersin'de Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyona ait görüntüler
logo
Ekonomi

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,77, avro/TL yüzde 0,99 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 2,02 değer kaybetti.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.03.2020
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,40, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,77, avro/TL yüzde 0,99 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 2,02 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 113.106,60, en düşük 106.425,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,40 artışla 109.600,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,77 kazanımla 328,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artarak 2.185,00 lira oldu. Geçen hafta 530,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 534,00 liraya çıktı.

Bu hafta, ABD doları yüzde 2,02 değer kaybederek 6,1070 lira, avro yüzde 0,99 artışla 6,9130 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,18, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada

Benzer haberler

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor

Borsa liginin şubat şampiyonu Trabzonspor