Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,585.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,46 azalış kaydederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,84, dolar/TL yüzde 0,71, avro/TL yüzde 0,84 değer kazandı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.01.2020
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,46 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,71, avro/TL yüzde 0,84, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,84 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 121.673,60 en düşük 118.255,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,46 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,84 artışla 304,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 kazançla 2.023,00 lira oldu. Geçen hafta 485,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 495,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,71 değer kazanarak 5,9850 liraya, avro da yüzde 0,84 artarak 6,6150 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,19, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,72 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

eBorsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı