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Ekonomi

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,71 azalış kaydetti.

Bahar Kara   | 14.02.2020
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,71 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,92, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 121.580,50 en düşük 116.647,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,71 azalışla 120.151,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 kazanımla 308,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89 artarak 2.051,00 lira oldu. Geçen hafta 492,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 501,00 liraya çıktı.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,98 değer kazanarak 6,0540 liraya, avro da yüzde 0,09 artışla 6,5710 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,13 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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