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Ekonomi

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,15 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,10 değer kazandı.

Bahar Kara   | 26.04.2019
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,15 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,10, dolar yüzde 2,32, avro yüzde 1,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.537,15, en düşük 93.891,66 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,15 azalışla 94.783,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 246,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,08 değer kazancıyla 1.641,00 lira oldu. Geçen hafta 389,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 401,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,32 değer kazanarak 5,9430 liraya, avro da yüzde 1,42 artarak 6,6330 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,11 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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