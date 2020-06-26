Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,764.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.

Bahar Kara   | 26.06.2020
Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı. 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazanarak 6,8560 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,05 azalışla 7,6810 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi
Kovid-19 hastasına Türk Işın Tedavisi Yöntemi uygulandı
Meksika'da Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı
ABD’de Kovid-19 vaka ve ölü sayısında yeniden artış endişelendiriyor
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 708'e yükseldi

Benzer haberler

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Güneydoğu düğünlerinde altın tercihleri değişiyor

Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

İran'ın tarihi rekor kıran dolarla başı dertte

İran'ın tarihi rekor kıran dolarla başı dertte
Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi
Darphane, Cumhuriyet altın taklitçilerinin cezalandırılması için yasal çalışma başlattı

Darphane, Cumhuriyet altın taklitçilerinin cezalandırılması için yasal çalışma başlattı