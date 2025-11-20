BtcTurk, ABD borsalarına sıfır komisyonla erişim sağlayan yatırımı devreye aldı
BtcTurk Hisse, yatırımcılara Nasdaq ve New York Menkul Kıymetler Borsası gibi ABD'nin önde gelen piyasalarına sıfır komisyonla erişim imkanı sunan yeni yatırım hizmetini devreye aldı.
İstanbul
Bitcoin alım-satım platformu ve finansal teknoloji şirketi BtcTurk, hizmet alanını genişletiyor. Sermaye piyasası ürünlerinde hızlı, düşük maliyetli ve tamamen dijital yeni nesil yatırım hizmeti sunma vizyonuyla hareket eden aracı kurum olan BtcTurk Hisse, Borsa İstanbul'la birlikte ABD borsalarında da işlem yapma hizmetini başlatıyor.
Yatırımcılar ilk etapta Nasdaq ve New York Stock Exchange olmak üzere yurt dışı pay piyasalarına erişebilecek. Şirket, ABD borsalarına erişimde yüzde sıfır komisyon politikasıyla yatırımcıya avantajlı hizmet sunuyor.
İstanbul'da düzenlenen toplantıda, BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık, BtcTurk Kripto Üst Yöneticisi (CEO) Salim Karaman ve BtcTurk Hisse CEO'su Murat Bitirici, şirketin yeni dönem stratejileri hakkında bilgi verdi.
"Portföy yönetim şirketimizde de yatırım fonları tarafında yeni ürünlerimiz ortaya çıkacak"
BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, BtcTurk kullanıcılarının Amerikan borsalarına erişim imkanı sağlayan ürünlerini devreye aldıklarını söyledi.
Kınık, bununla yatırımcılarının Nasdaq ve New York Stock Exchange'de işlem gören hisse senetlerine BtcTurk uygulaması üzerinden kolaylıkla erişebildiklerinin bilgisini vererek, "Yıl sonuna kadar sıfır komisyon kampanyamız var. Bu kampanya kapsamında kullanıcılarımız herhangi bir ücret ödemeksizin BtcTurk uygulaması üzerinden Amerikan borsalarında alım satım yapabiliyorlar." dedi.
BtcTurk'ün "self-service yeni nesil finansal hizmetler platformu" olarak konumlandırıldığına işaret eden Kınık, Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) almış oldukları lisanslarla hisse senetleri piyasasında, Borsa İstanbul'da, Amerikan borsalarında ve portföy yönetim şirketleriyle de portföy yönetim sektöründe ve yatırım fonları sektöründe yeni ürünlerini yatırımcılarıyla tanıştırıyor olacaklarını aktardı.
Kripto para platformu olarak 2013'ten beri faaliyette bulunduklarını anımsatan Kınık, sözlerine şöyle devam etti:
"Hisse senetleri piyasasında da 3 sene önce çalışmalarımıza başladık. Öncelikle Borsa İstanbul'da, daha sonrasında Amerikan borsalarında. Portföy yönetim şirketimizde de yatırım fonları tarafında yeni ürünlerimiz ortaya çıkacak. Aynı zamanda bölgesel olarak da yatırımlar yapıp kendi finansal sektördeki deneyimlerimizi bölge ülkeleriyle de tanıştırmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde tokenizasyon tarafında da özellikle gerçek dünya varlıklarının (RWA) 'blockchain' (blokzincir) üzerinden tokenleştirilmesi tarafında da yeni yatırımlarımız oluyor olacak."
"Deneyimimizi globale de taşımak istiyoruz"
BtcTurk Kripto CEO'su Salim Karaman da BtcTurk'ün, Bitcoin'i ve kripto paraları Türkiye'yle tanıştıran kurum olduğunu söyledi.
Karaman, "Bu alandaki liderliğimiz tartışılmaz. Önümüzdeki dönemde de birçok alanda yenilikler getirerek yine bu alandaki liderliğimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şu an içinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir regülasyon sürecindeyiz. BtcTurk olarak sürecimiz buna uygundu. Son düzenlemeleri yaparak biz de tamamen uyumlu bir şekilde gidiyoruz bu sürece." diye konuştu.
Regülasyonları da olumlu karşıladıklarını anlatan Karaman, bunun sektöre belirli bir standart getireceğini kaydetti.
Karaman, sektörde yetkin ya da ehil olmayan kurumların bu işleri yapmasının engelleneceğini ve bu konuda yetkin kurumların hizmet vereceğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunun da kaliteyi artıracağını düşünüyoruz. Bu açıdan da kullanıcı güveninin de büyüyeceğini düşünüyoruz sektör olarak. Doğal olarak bu sektörü Türkiye'de aslında getiren ve büyüten kurum oldu BtcTurk ama global tarafta da aslında farklı stratejiler ve büyüme alanları var. Bu deneyimimizi globale de taşımak istiyoruz. Globalde de başka ülkelerde kullanıcılara hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu tarafta da bazı yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Aslında baktığınızda lokalden başlayıp globale giden bir yolculuk olduğunu söyleyebiliriz."
"Ürün çeşitlendirmeleri devam etmeyi düşünüyoruz"
BtcTurk Hisse CEO'su Murat Bitirici ise BtcTurk Grup olarak kripto para piyasasında başladıkları 12 yıllık deneyimlerini ilk Borsa İstanbul'da hayata geçirdiklerini anımsattı.
Müşterilere, Borsa İstanbul ürünlerini sunduklarını söyleyen Bitirici, olumlu sonuçlar ve önemli geri bildirimlerle karşılaştıklarını kaydetti.
Ürün çeşitliliğinin temelde önemli, değerli olduğuna inandıklarını belirten Bitirici, dolayısıyla sadece kripto para veya Borsa İstanbul değil, global piyasalardan biri olan, en büyük sermaye piyasası olan Amerikan borsasını da kullanıcılarının hizmetine açtıklarının altını çizdi.
Bitirici, "BtcTurk Hisse ile, Microsoft, Google, Amazon gibi dünyaca ünlü devlere, yapay zeka şirketlerine, nadir elementlerle işleyen şirketlere, yeni teknolojilere dakikalar, saniyeler içerisinde artık yatırım yapabilecek hale gelebilecek hizmetleri sunduk. Bunu da maliyet avantajlı yaptık. Yani 'sıfır komisyon' dedik. 'Yatırımlarını yap, büyüt, istersen karını cebine al' dediğimiz aslında çok olumlu bir hizmeti hayata geçirdik. Çok da güzel sonuçlarla gidiyor ve aynı şekilde ürün çeşitlendirmeleri devam etmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
BtcTurk Grubu'nun ilk kripto para şirketi olarak kurulduğuna dikkati çeken Bitirici, daha sonra geleneksel piyasada ürün çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.
Diğer ürünleri olan Amerikan borsası ürünlerini de yakın zamanda hayata geçirdiklerini dile getiren Bitirici, portföy yönetim şirketini faaliyete geçirdiklerini, gelecek periyotta da buradaki fonların hayata geçeceğini aktardı.
TEFAS'ta sunulan fonların müşterilere sunulmasıyla ilgili entegrasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaşan Bitirici, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gelecek seneki planlarımızda ise daha profesyonel oyuncuya, daha profesyonel müşterilere hitap eden opsiyonlar, vadeliler ve bununla beraber türev ürünler diyebileceğimiz daha komplike ürünlere gitmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar gayet yolunda gidiyor ürün çeşitliliği. Bu vizyonda devam edip ürünleri çeşitlendirme ve piyasayı büyütme ile ilgili amaçlarımız var."