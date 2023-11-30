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Ekonomi

Brezilya OPEC+ ittifakına katılacak

OPEC, Brezilya'nın 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacağını duyurdu.

Sibel Morrow  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Brezilya OPEC+ ittifakına katılacak

Ankara

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