Bozankaya'dan elektrikli araçlarla Türkiye'nin ilk 10 ihracatçısı arasına girme hedefi
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, geçen yıllarda Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısı listesinde yer aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde amacımız ilk 10 ihracatçısı arasında olmak." dedi.
Berlin
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, geçen yıllarda Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısı listesinde yer aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde amacımız ilk 10 ihracatçısı arasında olmak. Dünyada tüm kıtalarda araçlarımızla var olmak ve Türk teknolojisini yurt içi ve yurt dışında gururla temsil etmek istiyoruz." dedi.
Günay, AA muhabirine, Bozankaya'nın gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi.
Kovid-19 salgını sonrasında, Ukrayna’da başlayan savaş ile birlikte dünya genelinde yaşanan enerji fiyatlarındaki artış, yedek parça sıkıntısı, çip krizi ve kaynak yetersizliği gibi zorluklardan ulaşım sektöründe hizmet veren tüm firmalar gibi kendilerinin de etkilendiğini ifade eden Günay, "Hem global enflasyon ve resesyon ve bunun ülkemizdeki yansıması hem de dövizin hızlı yükselişi, Türk lirası üzerinden yapılmış olan ihalelerde yerli firmalar için öngörülemeyen sıkıntıları da beraberinde getirdi." diye konuştu.
Günay, hükümetin özellikle yerli firmaların mağduriyete uğramaması için çeşitli yasal düzenlemeler yaptığını ancak düzenleme öncesinde imzalanan projelerle ilgili olarak firmaların kaçınılmaz şekilde sıkıntıya düştüğünü anlatarak, "Bu süreçte biz de bazı sözleşmelerimizi tercih etmesek de feshetmek durumunda kaldık. Ancak tüm bunlara rağmen taahhütlerimizi aksatmadan ve olanaklarımızı sonuna kadar kullanarak üretim faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Bataryalı tramvayımızla Avrupa'nın en inovatif şirketi seçildik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2012 yılında aldıkları Ar-Ge merkezi unvanının "hakkını vererek" son 10 yılda 33 Ar-Ge projesi gerçekleştirdiklerini aktaran Günay, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda önümüzdeki yıl yeni jenerasyon, yüzde 100 yerli ve milli, şu ana kadar ülkemizde üretilmiş en yüksek teknolojiye sahip 3. nesil elektrikli otobüsümüzün lansmanını yapacağız. Troleybüs alanında ise yine yüksek teknoloji ve gelişmiş yeni bir yüz tasarımıyla hizmete sunulacak aracımızı tanıtacağız. Lastik tekerlekli araçlarımızın yanı sıra raylı sistem araçlarında da dünyanın önde gelen firmaları arasında yer almak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.
Raylı sistem teknolojileri alanında Avrupa'nın en saygın otoritesi Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliği (ERCI) tarafından merkezi ağa bağlı kalmadan 70 kilometre menzil yaparak bu alanda dünya rekoruna imza atan bataryalı tramvayımızla Avrupa'nın en inovatif şirketi seçildik. Sözü geçen bataryalı tramvaylarımız bugün Romanya'nın Timişiora kentinde toplu ulaşımda büyük memnuniyet oranlarıyla hizmet veriyor. Bir Türk markası olarak böyle dünya çapında başarılarla bizler için büyük bir gurur kaynağı. Ayrıca Gebze-Darıca hattında hizmet verecek Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro aracını da biz üretiyoruz. Bu GO4A sürücüsüz metro aracının tasarımı ve üretimi tamamen bize ait."
"Yurt dışında 20 farklı şehirde elektrikli otobüslerimiz toplu ulaşım ağında hizmet veriyor"
Günay, bugüne kadar Türkiye'de Konya, Manisa, İzmir, Kayseri, Malatya, Elazığ ve başkent Ankara'ya elektrikli otobüsler teslim ettiklerini ve şu an ülkede hizmete giren tüm elektrikli otobüslerin Bozankaya üretimi olduğunu belirtti.
Ayrıca Malatya'da da şirketin ürettiği troleybüslerin hizmet verdiklerini kaydeden Günay, şöyle devam etti:
"Yakında Şanlıurfa'ya da troleybüs araçlarımızı teslim edeceğiz. Yurt dışında ise Almanya, Belçika ve Lüksemburg gibi yaklaşık 20 farklı şehirde elektrikli otobüslerimiz toplu ulaşım ağında hizmet vermekte. Raylı sistemler alanında Romanya'nın Timişoara ve Yaş kentlerine toplam sayısı 39 aracı bulan bir tramvay filosunun sevkiyatını yapıyoruz. Bu araçların 13 adeti Timişiora'ya, 9 adeti de Yaş’a ulaştı ve o kentlerin toplu taşıma ağına katıldı. Kalan araçların teslimatı da 2023 yılına dek peyderpey tamamlanacak. Bunun yanı sıra dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan Bangkok Green Line Metro Hattında çalışmak üzere 2016 yılında Siemens ortaklığıyla üretmiş olduğumuz metro araçları şimdi her gün 1 milyondan fazla yolcuyu taşıyor. Ayrıca Türkiye'nin sürücüsüz çalışan ilk metrosunu da yine Bozankaya olarak biz hayata geçiriyoruz. Gebze-Darıca metrosunun teslimatını 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştireceğiz.
"Güney Amerika, Afrika ve Asya ülkelerine yoğunlaşıyoruz"
Günay, aldıkları her projeyle pazar alanlarını genişletmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Elbette herkesin tanıdığı bir dünya markası olma vizyonumuza ve hedefimize doğru farklı ülkelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Özellikle Güney Amerika, Afrika ve Asya ülkelerine yoğunlaşıyoruz, bu konuda çok yakın takipler ve kıymetli müzakereler yapıyoruz. Çok yakın gelecekte bu kıtalarda da yoğun şekilde Bozankaya araçlarını görebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Ulaşım teknolojileri ve sanayinde Bozankaya olarak yerlilik oranının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladıklarını belirten Günay, "Araçlarımızın tüm fikri mülkiyet hakları firmamıza ait. Hem raylı sistem araçlarımızın hem de elektrikli ticari araçlarımızın tasarım ve üretim aşamaları yüzde 100 Türk mühendisliğiyle yapılmakta. Ayrıca elektrikli ticari araçlardaki batarya yazılımı ve donanımı ve metro ve tramvay aracımızdaki bogieleri, TCMS (Tren Kontrol ve İzleme Sistemi) teknolojilerini de yine kendimiz tasarlayıp üretiyoruz." diye konuştu.
"2023'te en gelişmiş teknolojiye sahip 3'üncü nesil aracımızın lansmanını yapacağız"
Günay, üretimlerinin tamamının çevre dostu, karbon salınımını en aza indirgeyen araçlardan oluştuğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Elektrikli ticari araç üretimi noktasında araştırmalarımıza ve teknolojimizin geliştirilmesi faaliyetlerine 2010 yılında başladık ve o yıldan bu yana elektrikli ticari araçlar üretiyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsünü üreten ve şu ana kadar Türkiye'de yapılmış tüm elektrikli otobüs ihalelerini kazanan firma da biziz. Müşterilerimizin ihale şartnamesinde belirttiği ayrıntılı niteliklerin tamamını yerine getirebilecek imkanları yaratabilmek için yoğun tasarım ve Ar-Ge programlarıyla çok ciddi yatırım ve maddi kaynak ayırıyoruz. Üç ayrı Ar-Ge merkezimiz mevcut. Bu anlamda hem tasarım hem de üretim konusunda, dünya devleriyle yarışacak bir 'know-how'a sahibiz.
Bu büyük markalarla ortak dev projeler gerçekleştirebilecek olanakları karşılayabilen tek yerli firma biziz. Belirttiğimiz gibi 2023 senesinde şu ana kadar Türkiye'de üretilmiş en gelişmiş teknolojiye sahip 3'üncü nesil aracımızın lansmanını yapacağız. Aynı zamanda raylı sistem araç teknolojisinde de öncü yerli firmayız. Türkiye'nin ilk raylı sistem aracını ihraç eden firma unvanına sahibiz. 70 milyon avroluk bir yatırımla hayata geçen 100 bin metrekare alan üzerine kurulu Ankara Sincan Organize Sanayii Bölgesi'ndeki dev fabrikamız hızlı tren üretmek için tasarlanmıştır, 100 metreyi bulan raylı üretim bantlarımızla bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak kapasiteye sahibiz. Buna ek olarak raylı sistemde dünyanın en büyük üçüncü, Avrupa'nın en büyük boyahane tesisine sahibiz, toplamda 12 kabin mevcut. Kabinlerin uzunluğu 30 metreye kadar kapasiteli tüm modüllerde işlem uygulanacak büyüklüğe sahip."
"Araçlarımızla ilgili geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz"
Innotrans Berlin'de, şirketin demir yolu ağına bağlı olmadan bataryasıyla en az 70 kilometre menzil yaparak dünya çapında bir inovasyon rekoru kıran ödüllü tramvayını sergilediklerini aktaran Günay, Timişiora'ya gönderdikleri bataryalı tramvayının bu özelliğiyle kendi kategorisinde bir dünya rekoruna imza attığını belirtti.
Günay, söz konusu tramvayın Avrupa'nın demir yolu taşımacılığı ve teknolojileri alanındaki en büyük ve en saygın otoritesi olan Avrupa Raylı Sistem Araçları Kümelendirme Birliği ERCI tarafından ödüle layık görüldüğünü anımsatarak konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bu hem bizim hem de ülkemizin ulaşım teknolojileri alanındaki marka değeri ve prestiji adına çok gurur verici bir başarı. Elbette bu başarının karşılığını InnoTrans’ta da aldık. Tramvayımız hem sektör temsilcileri hem potansiyel müşteriler hem de fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü. Araçlarımızla ilgili elbette geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Biz açılan ihalelerde müşterilerimizin talep ettiği kriterler doğrultusunda araçlarımızı tasarlayabilme yeteneğine ve donanımına sahip olduğumuz için ürünlerimizde hem yapısal hem işlevsel hem de görsel değişiklikler söz konusu olabilir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.