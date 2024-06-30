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Ekonomi

BOTAŞ, İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İsrail’e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
BOTAŞ, İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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